El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algo de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en intervalos específicos. En particular, entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores. Esto podría generar un ambiente húmedo, con la humedad relativa alcanzando hasta el 91% en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas de la tarde. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con nubes altas que podrían aparecer en momentos, pero sin deshacerse del todo del cielo cubierto.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Es un día para estar preparados, especialmente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

