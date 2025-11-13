El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque a medida que avance el día, el cielo se tornará más gris y cubierto, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La temperatura más alta se registrará en la tarde, alcanzando los 21 grados, mientras que por la noche descenderá a unos 18 grados. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 83% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes a lo largo del día. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer alrededor de las 7 de la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, donde se espera que la precipitación alcance hasta 2 mm. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, pero en general se tratará de un día húmedo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean generalizadas, es recomendable estar preparado para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento se mantendrán moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 66 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde.

Los vientos soplarán predominantemente del sureste, lo que podría contribuir a un ambiente algo inestable. A medida que se acerque la noche, se espera que la intensidad del viento disminuya, pero aún se mantendrán rachas notables.

En resumen, Osuna vivirá un día de noviembre caracterizado por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un buen momento para llevar un paraguas y abrigarse un poco, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más húmedas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.