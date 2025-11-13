El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 16 y 22 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera un máximo de 22 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 42% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias significativas durante la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son de hasta 3 mm, lo que podría causar charcos y un suelo resbaladizo. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y tomen precauciones al desplazarse.
El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 75 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta velocidad del viento puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas y al conducir.
La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que es recomendable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.
A medida que el día avance hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar, con una disminución de la nubosidad y la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, pero sin la amenaza de precipitaciones. En resumen, se espera un día variable, con un tiempo que requerirá estar preparado para la lluvia y el viento fuerte, especialmente en las horas centrales de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
