El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán de intensidad variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm hacia el final del día. Las primeras gotas podrían aparecer en la tarde, con un pronóstico de 2 mm de lluvia entre las 08:00 y las 09:00 horas, aumentando a 3 mm en las horas siguientes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de lluvia. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 48 km/h en la noche, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Montilla deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir durante la tarde.

En resumen, el tiempo en Montilla hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.