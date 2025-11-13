El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias escasas en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moguer necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias se intensificarán en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que caigan hasta 19 mm de agua.

El viento también será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar precauciones adicionales para la seguridad de los ciudadanos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 16 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día de hoy en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.