El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso en varias horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 15 grados por la tarde y bajando a 14 grados hacia la noche. La humedad relativa será notable, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando hasta un 85% en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará de manera tranquila, la tarde podría traer consigo condiciones más inestables.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.