El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 8 de la mañana, se prevé una temperatura de 17 grados, que descenderá a 15 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se prevé una precipitación más significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 70% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 50% hacia el final del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre, ya que las condiciones del viento podrían afectar la visibilidad y la comodidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:12, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 17 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, se aconseja a los marcheneros que estén preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias y un tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.