El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 19 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, y se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 8 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede resultar incómoda.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 71 km/h en las horas de la tarde. Este viento fuerte podría generar sensaciones térmicas más frías y, además, podría afectar la visibilidad en algunas áreas, especialmente si se combina con la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y el viento seguirá siendo un factor a considerar.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.