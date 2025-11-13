El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que se espera sean escasas pero persistentes. En particular, se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 7 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La temperatura máxima se espera que alcance los 21 grados en la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 16 grados. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados que podrían acompañarse de actividad eléctrica.

Los residentes de Mairena del Alcor deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico debido a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.