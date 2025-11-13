El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 14 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando picos del 93% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa al principio, con acumulaciones de hasta 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 2 mm en la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es muy probable que los lucentinos necesiten paraguas al salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% entre las 07:00 y las 13:00, y un 60% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que, aunque la lluvia puede ser ligera, las condiciones podrían volverse más inestables a medida que avanza el día.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Los lucentinos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.