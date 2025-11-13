El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían traer consigo precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas en su mayoría, aunque se anticipan intervalos de lluvia más intensa hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 5 mm. Esto sugiere que los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y del sur, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta el 95% en las horas más húmedas del día.

La humedad será un factor notable, con niveles que oscilarán entre el 58% y el 94% a lo largo del día. Esto, junto con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y vientos fuertes. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes que podrían afectar las actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para planificar adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.