El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 72% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve descenso hacia la tarde, con máximas que rondarán los 19 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando se prevé que desciendan a alrededor de 13 grados. La variación térmica a lo largo del día será moderada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo relativamente templado, aunque con la necesidad de abrigarse un poco más al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores contratiempos.

En resumen, Linares experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo cambiante y disfrutar de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.