El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 11 mm en total durante el día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. Las precipitaciones más significativas se prevén entre las 11:00 y las 15:00, donde se podrían registrar hasta 5 mm.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Las rachas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, donde se espera que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de tormentas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:20. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% durante las primeras horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente eléctrico en la zona.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable que los habitantes se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.