El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera una temperatura de 23 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones de hasta 14 mm de lluvia, especialmente en la tarde, cuando se prevén lluvias más intensas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, en combinación con la lluvia, podrían causar incomodidades y afectar la visibilidad en las carreteras. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas. Se aconseja a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 18 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo que la noche transcurra con un tiempo más tranquilo. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos intermitentes hasta el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.