El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, subiendo a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, con un máximo de 20 grados a las 15:00 y un descenso a 17 grados hacia la noche. La humedad relativa será variable, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente al caer la noche. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur, lo que podría influir en la percepción térmica.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 80% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1-2 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y un 35% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.