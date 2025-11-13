El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avancen las horas, se espera que las condiciones se tornen más inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 21 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, aumentando ligeramente a 20 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 70% y el 100%. Esto, combinado con la presencia de nubes y la posibilidad de precipitaciones, creará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, especialmente en la tarde, donde se prevé una mayor probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 94 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en zonas costeras, donde se recomienda precaución. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará el 70% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Isla Cristina deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La combinación de viento fuerte, alta humedad y la posibilidad de tormentas podría hacer que el día sea un tanto complicado para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Isla Cristina se anticipa un día cubierto, con temperaturas moderadas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.