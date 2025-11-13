El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 24 mm, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a aquellos que planeen actividades al aire libre.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser peligrosas.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de tormenta en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas del día.
En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
