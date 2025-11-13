El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 17 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 21 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas en varios periodos, especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 14 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Dos Hermanas necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Las velocidades del viento variarán, comenzando en 5 km/h por la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que avanza el día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se planea estar al aire libre durante esas horas.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y un alto nivel de humedad, con la posibilidad de lluvias y tormentas a medida que avanza la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.