El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en la tarde, lo que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se produzcan lluvias en estos periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 23 grados, proporcionando un breve respiro de calor antes de que las nubes y la lluvia se instalen. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los ciudadanos de Écija deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la noche, la actividad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 16 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Écija que se preparen para un día de clima variable, con lluvias y tormentas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.