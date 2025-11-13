El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que indica que se podrían presentar chubascos más intensos en ese momento. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% a 70% en diferentes intervalos del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 71 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 34 km/h en las primeras horas, aumentando notablemente hacia la tarde. Esto podría provocar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La temperatura máxima se espera que alcance los 20 grados en la tarde, mientras que las mínimas rondarán los 17 grados en la mañana y la noche. A lo largo del día, la sensación térmica podría verse afectada por la combinación de la alta humedad y el viento, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

Es recomendable que los habitantes de Coria del Río se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante la tarde. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte podría hacer que las actividades al aire libre sean complicadas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.