El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y un aumento en la nubosidad a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 13 grados en las primeras horas, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 68% y el 97%, lo que podría contribuir a la formación de nubes y posibles precipitaciones.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se inicien lluvias, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, acumulando hasta 5 mm en total durante el día. Las condiciones de cielo cubierto con lluvia escasa se prevén para la tarde y la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 16 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución en las carreteras. En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.