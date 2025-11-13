El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, la situación se intensificará en la tarde, donde se espera un aumento en la precipitación, alcanzando hasta 7 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 44 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con valores que alcanzan hasta el 70% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con un ligero aumento en las horas centrales, alcanzando un máximo de 20 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.