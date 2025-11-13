El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algo de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde. Se prevé que la precipitación total alcance hasta 11 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 88 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas o cerca de estructuras que puedan verse afectadas por ráfagas intensas.

A lo largo de la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero la posibilidad de lluvia escasa se mantendrá, con un 65% de probabilidad de tormenta en las horas de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Cartaya deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La jornada promete ser fresca y húmeda, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.