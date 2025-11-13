El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con ligeras variaciones a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de precipitaciones, que se prevén a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son elevadas, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que apuntan a hasta 7 mm de lluvia, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Este viento, combinado con la alta humedad, podría dar lugar a la formación de tormentas, con un 70% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de lluvia escasa en las primeras horas, seguido de lluvias más intensas a medida que se acerque la tarde. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para permanecer en interiores, disfrutando de actividades que no requieran salir, ya que las condiciones podrían volverse incómodas debido a la combinación de lluvia y viento.

En resumen, Carmona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.