El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, el tiempo en Camas se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que caigan entre 0.1 y 1.0 mm de lluvia en diferentes periodos. En particular, se anticipa que la lluvia sea más intensa entre las 18:00 y las 21:00, con una acumulación de hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Camas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más alta de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 68 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Es aconsejable tener precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 65% en los periodos críticos. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar estar al aire libre durante las tormentas.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas moderadas y vientos fuertes. Los ciudadanos deben prepararse para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el desarrollo del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.