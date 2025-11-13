El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras gotas de lluvia podrían comenzar a caer alrededor de las 8 de la tarde, con una acumulación estimada de hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que los habitantes de Cabra deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos serán moderados, predominando del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 60% entre la 1 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser relativamente tranquila, la tarde y la noche podrían traer consigo actividad eléctrica y condiciones de tiempo severo.
Es recomendable que los residentes de Cabra tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede crear condiciones peligrosas, por lo que es prudente mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales. A medida que el día avance, se aconseja estar atentos a las actualizaciones sobre el tiempo, ya que la situación puede cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
