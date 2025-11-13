El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras gotas de lluvia podrían comenzar a caer alrededor de las 8 de la tarde, con una acumulación estimada de hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que los habitantes de Cabra deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos serán moderados, predominando del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 60% entre la 1 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser relativamente tranquila, la tarde y la noche podrían traer consigo actividad eléctrica y condiciones de tiempo severo.

Es recomendable que los residentes de Cabra tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede crear condiciones peligrosas, por lo que es prudente mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales. A medida que el día avance, se aconseja estar atentos a las actualizaciones sobre el tiempo, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.