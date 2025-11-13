El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 19 y 21 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la tarde, con una precipitación estimada de 0.1 mm. A partir de las 6 de la tarde, la situación se intensificará, con lluvias que podrían alcanzar hasta 12 mm en total, lo que indica un día muy húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre, ya que el viento fuerte podría causar molestias y la lluvia podría dificultar la visibilidad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren en áreas abiertas o en movimiento.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, antes de descender a 18 grados por la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparados para un tiempo variable.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.