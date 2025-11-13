El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, y a medida que avance la jornada, se espera que la cobertura se mantenga en niveles altos, con periodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, pero a medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en el termómetro. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 83% en promedio, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con registros que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas más intensas, especialmente por la tarde. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frío mayor, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Los vientos más fuertes se esperan entre las 17:00 y las 19:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 60% de posibilidad en los periodos de mayor inestabilidad. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.