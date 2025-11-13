El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que oscilarán entre muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Por la tarde, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 91% en la mañana. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Bailén experimente lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que, aunque no es significativo, podría generar charcos y una ligera incomodidad para quienes se encuentren en la calle. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Este viento podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones meteorológicas cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.