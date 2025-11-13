El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, y a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 40% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 77% durante la noche. Este aumento en la humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 49 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 50% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Baeza experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las temperaturas serán agradables durante el día, la combinación de viento, humedad y posibilidad de lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda llevar ropa adecuada y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. En resumen, el día se presenta como uno de transición, donde la nubosidad y la posibilidad de lluvia marcarán el ritmo de la jornada en Baeza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.