El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 17 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 84% en las horas más frescas, lo que generará una sensación de mayor frescura.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 22 grados, lo que podría generar un leve aumento en la sensación térmica. La combinación de la humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se prevé que la precipitación total del día alcance los 4 mm.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que se prepare para condiciones invernales y que tome las precauciones necesarias al salir.

