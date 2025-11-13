El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 21 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 4 mm en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ayamonte necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 94 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a quienes deban desplazarse durante el día.

En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 55% de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos aún más intensos. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye, pero no se descartan chubascos aislados.

La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 21 grados , mientras que por la noche, se espera que descienda a unos 15 grados. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de viento fuerte y posibles tormentas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se aconseja mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.