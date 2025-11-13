El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este aumento en la humedad, combinado con las nubes, sugiere que la probabilidad de precipitación será significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 9 mm, lo que indica que se podrían presentar chubascos moderados.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 41 km/h. Durante la tarde, se prevén rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 70 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. La combinación de viento fuerte y la posibilidad de tormentas podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en las primeras horas de la tarde, disminuyendo ligeramente hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente en las áreas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, manteniéndose alrededor de los 17 grados . El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte, lo que podría generar un ambiente inestable. Se aconseja a los habitantes estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.