El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a aparecer, dando paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados.

A medida que avanza el día, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras gotas de lluvia podrían comenzar a caer a partir de las 9 de la mañana, con una precipitación acumulada que podría alcanzar hasta 2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia será alta, con un 90% de posibilidades entre las 7 y las 13 horas, y un 100% entre las 19 y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Andújar necesiten paraguas a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 56% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 65% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, aunque la lluvia será la principal preocupación, no se pueden descartar tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones, especialmente en la tarde.

Los ciudadanos de Andújar deben estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias que podrían ser intermitentes a lo largo de la jornada. Se recomienda llevar ropa adecuada y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.