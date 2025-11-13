El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas indican un ambiente cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, que descenderán ligeramente a 16 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se esperan ráfagas de hasta 22 km/h, aumentando a 36 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas más ventosas, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría traducirse en tormentas aisladas que acompañen las lluvias. A medida que avance la tarde, esta probabilidad disminuirá ligeramente, pero aún se mantendrá en un 55% hasta la noche.

Los habitantes de Almonte deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de lluvia, viento y alta humedad puede afectar la visibilidad y las actividades cotidianas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia. A medida que el día avance, se espera que las condiciones se mantengan inestables, por lo que es prudente seguir las actualizaciones meteorológicas para estar al tanto de cualquier cambio significativo en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.