El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, con ligeras variaciones. Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la velocidad del viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 16 y 41 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 82 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 19:00 y las 01:00. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.2 mm, pero se intensificará a lo largo del día, alcanzando hasta 30 mm en total hacia la tarde. Esto podría generar condiciones de inundación en áreas de drenaje deficiente.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, con un 65% de posibilidades en las primeras horas y un 90% en la tarde. Las tormentas podrían venir acompañadas de vientos fuertes, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al desplazarse y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia la noche, mientras que la humedad se mantendrá alta, rondando el 100%. Los vientos seguirán soplando del sur, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, el día de hoy en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, lo que obligará a los habitantes a estar atentos a las condiciones meteorológicas y a tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.