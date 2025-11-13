El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

La jornada del 13 de noviembre de 2025 en La Algaba se presenta con un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 16 grados, mientras que por la tarde se espera que suba hasta los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos del 92% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas suaves, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de tiempo entre la 1 y las 7 de la mañana, así como entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de La Algaba deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, aunque estas no serán intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Las rachas máximas se podrían registrar en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de la alta humedad.

Además, existe una probabilidad de tormentas que ronda el 60% en los intervalos de tiempo más críticos, lo que podría llevar a que se produzcan tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que estas condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes de La Algaba que lleven paraguas y se mantengan informados sobre el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.