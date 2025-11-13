El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la tarde, cuando se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas más frescas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 19:00 y 01:00. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulados que podrían rondar entre 1 y 2 mm. Esto se debe a la presencia de intervalos nubosos con lluvia escasa, que se alternarán con momentos de cielo cubierto.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y 13:00, y un 45% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes de Alcalá la Real deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el viento y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.