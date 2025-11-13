El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes han dominado el panorama, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. La temperatura matutina comienza en torno a los 17 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente fresco pero no frío.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 18:00 y 21:00, la posibilidad de chubascos aumenta, con un 100% de probabilidad de lluvia en estos periodos. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones de hasta 15 mm en la tarde, lo que podría causar algunos inconvenientes en la movilidad y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante hoy. Se espera que sople del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 69 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas arboladas o en la cercanía de estructuras que puedan verse afectadas por el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 90% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen salir, ya que la combinación de frío, viento y humedad puede resultar incómoda.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán gradualmente, rondando los 17 grados hacia el final del día. La lluvia podría continuar en forma de chubascos dispersos, aunque con menor intensidad que durante la tarde.

En resumen, hoy en Alcalá de Guadaíra se prevé un día nublado, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser desafiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.