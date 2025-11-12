El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 12 de noviembre de 2025, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 25 grados a las 15:00 horas. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 82% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sur a lo largo del día, con rachas que alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se espera que la velocidad del viento llegue a los 48 km/h a las 12:00 horas. Este viento, aunque fuerte, será cálido y contribuirá a la sensación de calor en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que puede ser un alivio para aquellos que busquen disfrutar de un paseo al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:58 horas, y el ocaso será a las 18:14 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy se presenta favorable, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad relativa contribuirán a que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.