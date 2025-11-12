El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 13 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el mercurio llegue a los 25 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 43% durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día, aunque el ambiente se mantendrá agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas, cuando el viento podría alcanzar hasta 46 km/h. Este viento del sur aportará un ligero frescor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas serán más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:15 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.