El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:50. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 27% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calidez.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados, con cielos despejados que favorecerán la actividad al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades más suaves por la tarde y la noche. Esto permitirá que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas de ocaso, que se producirá a las 18:04.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente saludable para realizar actividades físicas o simplemente pasear por la ciudad. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día propicio para disfrutar de la belleza de Úbeda, con sus monumentos y paisajes.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que invita a disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.