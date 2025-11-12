El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 63%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 13:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se espera que la temperatura alcance su máximo de 24 grados . La humedad relativa aumentará, llegando a un 61% en este periodo.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 13 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, por la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h desde el sur, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias en Tomares. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas son ideales para paseos y actividades recreativas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 95% en las horas más tardías, lo que podría generar una sensación de bochorno.
En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un inicio despejado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y un viento notablemente fuerte por la tarde, todo ello sin riesgo de precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda