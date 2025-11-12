El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en las horas centrales. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en comparación con días anteriores más húmedos.

El viento soplará desde el norte durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este cambio en la dirección del viento también podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan lluvias.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un descenso de temperatura al caer la noche, cuando se espera que el termómetro baje a 12 grados.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables durante el día. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios drásticos en el tiempo hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.