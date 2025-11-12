El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Las primeras horas estarán marcadas por un cielo poco nuboso, pero a partir de las 07:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos que se tornarán nubosos y cubiertos en las horas centrales del día. A partir de las 12:00 horas, el cielo se cubrirá completamente, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 45% y el 86% a lo largo del día, se espera que la humedad aumente notablemente hacia la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son. En las primeras horas, la humedad se mantendrá en torno al 58%, pero se elevará a un 81% hacia la tarde, lo que podría resultar en un ambiente algo bochornoso.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:15 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado y fresco a medida que avance la tarde. En resumen, se prevé un día variado en La Rinconada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero con la recomendación de abrigarse un poco más hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.