El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea muy placentera. La humedad relativa, que se situará en torno al 34% al mediodía, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 16 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura adicional.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 25 grados hasta las 16:00 horas. Posteriormente, comenzará un ligero descenso, situándose en 23 grados hacia las 17:00 horas y descendiendo a 21 grados al caer la tarde. La puesta de sol está prevista para las 18:11, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar más notablemente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones.

En resumen, el día en Puente Genil se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda aprovechar las horas de sol y el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son perfectas para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.