El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 38% por la noche, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 23 km/h. Estas condiciones de viento pueden ser más notorias durante las horas de la tarde, cuando se prevé que las rachas alcancen hasta 46 km/h. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios exteriores.

El orto se producirá a las 07:52, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba pueden esperar un día de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, perfecto para disfrutar de las actividades diarias sin preocupaciones por el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.