El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 14 grados a las 08:00 y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas de la tarde. La humedad relativa será moderada, con valores alrededor del 40%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 14:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa podría aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, rondando el 51% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 30 km/h, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas al viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 18:00. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ocaso despejado a las 18:09. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 60%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco y soleado. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.