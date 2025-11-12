El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 44% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas más altas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 72% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 29 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea más llevadero.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:12 horas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para salir, pasear y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.