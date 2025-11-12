El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán claros durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de un cambio en las condiciones del cielo, donde se prevé que las nubes altas comiencen a aparecer a partir de la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que será a las 18:15. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales. En la mañana, el viento soplará a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 29 km/h en la tarde, lo que podría hacer que las actividades al aire libre requieran un poco más de abrigo.

A lo largo de la tarde, la combinación de temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados hará que sea un momento propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del viento, que podrían ser más intensas en las zonas abiertas. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la visibilidad será óptima.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución ante el viento fuerte que se espera en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.